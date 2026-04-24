Jääkiekon SM-liigan välieräsarjoissa on noussut valokeilaan muutama näyttävä puolustaja. KooKoon Jimi Suomi lukeutuu heihin.
Ilves-puolustaja Simon Johanssonin tavoin keväällä hurmannut Jimi Suomi, 23, on kerännyt kahdeksaan pudotuspeliotteluun tehot 3+7=10. Suomen tehokkuus on noussut aivan uudelle tasolle, ja hän on liukkaalla liikkeellään noussut KooKoo-pakiston pelilliseksi liideriksi.
– Sopii KooKoon pelityyliin kuin nenä päähän. Kuinka voikaan noin kevyesti liikkua jään päällä? Vähän kuin Jupiter-jalat, eli jostain muualta tullut tuo hänen liikkeensä. Erottuu totaalisesti koko ajan, ja nimenomaan sillä kosketuksella jäähän, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehui Liigaviikossa.
Jimi Suomen Wisehockey-tilastot pudotuspeleistä ovat eliittiluokkaa. Mitä lähempänä kuvion ulkokehää pisteet ovat, sitä parempi.Wisehockey