Liigaviikon Kysy Karrilta -osiossa kuultiin niskavillat pystyyn nostava kysymys Ässistä ja Lukosta. MTV Urheilun asiantuntija tyrmäsi ajatuksen täysin.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Ajoittain Liigaviikkoon mukaan otettavassa osiossa MTV Urheilun seuraajat voivat esittää sosiaalisessa mediassa jääkiekkokysymyksiä Karri Kivelle. Tällä kertaa ne koskivat muun muassa käynnissä olevia SM-liigan välieriä ja MM-Leijonia.
Yksi kysymyksistä tökkäsi rohkeasti Satakunnan perinteistä kiekkotaistelua.
– Onko missään universumissa, millään planeetalla, missään rinnakkaiselämässä sellaista tilannetta, että Rauman Lukko ja Porin Ässät voisivat yhdistää kiekkostrategiansa ja pelata yhteisellä joukkueella? Petri tiedusteli.
– Ei ole! Ei mitään mahdollisuutta, Ässät mestariksi keväällä 2013 luotsannut Kivi täräytti heti.
Kivi piti Ässiä ja Lukkoa jopa viimeisenä seuraparina, joka voisi yhdistyä.