Oskar Nilssonin ura on paketissa.

Kulunut Porin Ässissä pelattu kausi jäi viimeiseksi Oskar Nilssonin jääkiekkoilijan uralla.

35-vuotias ruotsalaispuolustaja kertoo lopettamispäätöksestään Instagramissa.

– Matka on tullut päätökseensä. Se on täynnä ystäviä ja elämänmittaisia muistoja. Kannan mukanani paljon muutakin kuin vain tuloksia. Olen nyt tehnyt päätöksen, joka tuntuu sekä suurelta että oikealta, on aika ripustaa luistimet hyllylle, Nilsson kirjoittaa.

– Tämä ei tapahdu ilman tunteita, mutta tiedän, että tämä on oikea askel minulle ja meille perheenä.

Konkari myös kiitti kaikkia, jotka ovat olleet osa hänen matkaansa.

– Teillä kaikilla on paikka sydämessäni.

Nilsson oli pelannut aiemmin urallaan Ruotsissa ja Norjassa, kunnes saapui täksi kaudeksi Suomeen ja Ässiin. Hän sai toimia yhtenä porilaisten varakapteeneista.

51 SM-liigan runkosarjaottelua toivat miehelle kahdeksan (3+5) tehopistettä. Seitsemän pudotuspelikoitoksen lukemana oli 1+0.

Nilsson voitti Ruotsin mestaruuden Skellefteåssa kaudella 2023–24. Sesongilla 2020–21 hänen plus-miinus-saldonsa +23 oli koko SHL:n paras.