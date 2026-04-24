Tehohyökkääjä Ville Meskanen on sivussa KooKoon kokoonpanosta, kun välieräsarja SaiPaa vastaan jatkuu 4. ottelulla Lappeenrannassa perjantaina.
Menetys on iso, sillä Meskanen oli runkosarjassa KooKoon paras pistemies ja toiseksi kovin maalintekijä. Hänen pudotuspelisaldonsa kevään seitsemässä ottelussa on ollut 3+4=7.
Meskasen poissaolon seurauksena KooKoon ketjut ovat hieman muuttuneet. Paikan ykköskentässä ottaa Tomas Mazura.
Sasu Järnstedt
SaiPa saa sen sijaan takaisin puolustajansa Ondrej Trejbalin, joka on kakkosparissa Brian Kramerin kanssa. SaiPan tehokkain runkosarjapelaaja Maxime Fortier on sivussa kokoonpanosta toisessa ottelussa peräkkäin – ja ilmeisesti heikkoihin peliesityksiin liittyvistä syistä.
Randelin otettiin edellisessä pelissä vaihtoon avauserän jälkeen, kun taakse oli livahtanut kolme laukausta.