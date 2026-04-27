Koripallon ykkösdivisioona A:n loppuottelusarjassa AC Oulun voitoin 3–1 lyönyt Kipinä Basket voi hakea paikkaa miesten Korisliigaan, mutta hanke olisi Äänekoskelta ponnistavalle pienelle seuralle kaikkea muuta kuin yksinkertainen.

Korisliiton asettama takaraja liigalisenssin hakemiselle on toukokuun 15. päivä.

– Lähiviikkoina kartoitetaan resurssit ja yhteistyökuviot tarkemmin. Tässä vaiheessa ei vielä pysty tekemään päätöksiä. Ensin sulatellaan ja juhlitaan. Keski-Suomeen mahtuisi hyvin yksi korisliigaseura, seuran puheenjohtaja Marko Mustonen vastasi viestitse MTV Urheilulle.

Jos noin 18 000 asukkaan kaupungista ponnistava Kipinä ei hae paikkaa Korisliigassa, sitä tarjotaan seuraavaksi viimeiseksi jääneelle Lapuan Kobrille, sen jälkeen AC Oululle. Viimeiseksi mainitun pettymys on raju, sillä oululaiset lähtivät toiseksi korkeimmalle sarjatasolle muita merkittävästi suuremmalla budjetilla.

AC Oulu oli hävinnyt ennen loppuotteluita vain yhden ottelun kauden aikana. Se vahvistui kesken kauden Susijengissäkin pelanneella Shawn Hopkinsilla ja Korisliigasta tutulla pitkän linjan mestarivalmentajalla Greg Gibsonilla.