Ari-Pekka Pajuluoma lähtee Sportista.

Sportin urheilujohtajana kaksi kautta toiminut Ari-Pekka Pajuluoma ei jatka vaasalaisseurassa. Sport kertoo asiasta tuoreessa tiedotteessaan.

– Kiitämme Ari-Pekkaa tehdystä työstä ja toivotamme hänelle menestystä tuleviin haasteisiin, Sport kirjoittaa.

Sportin mukaan toistaiseksi urheilujohtajan toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä hoitavat toimitusjohtaja Jonne Kemppaisen ja tulevan kauden valmennuksen muodostama tiimi.

SM-liigassa jumboksi jäänyt ja ennätyksellisesti 20 ottelua peräkkäin runkosarjan lopussa hävinnyt vaasalaisseura julkisti tammikuun lopussa uudeksi päävalmentajakseen Lauri Mikkolan. Apureina ovat Kimmo Kuhta ja Jussi Tapio, joka nostettiin joukkueen päävalmentajan paikalle joulukuussa kesken sekasortoisen kauden.

– Ainoa tavoite tästä eteenpäin on menestyä. Se tarkoittaa, että Vaasassa pelataan Liiga-kiekkoa jatkossa myös huhtikuussa. Se tarkoittaa isoa paloa voittamiseen niin joukkueessa kuin koko organisaatiossa ja siitä syystä Lauri Mikkola tiimeineen on palkattu, Kemppainen sanoo.

Vaasalaiskasvatti Pajuluoma on aiemmin urallaan toiminut Sportissa myös päävalmentajana ja edustanut aikoinaan seuraa jääkiekkoilijana.