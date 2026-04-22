HPK:ssa viime vuodet työskennellyt Aleksis Virtanen on Vaasan Sportin uusi maalivahtivalmentaja.

Vaasalaisseura kertoo nimityksestä verkkosivuillaan. Neljä kautta Hämeenlinnassa työskennelleen Virtasen timanttisin suojatti on SM-liigassa loistanut ja Leijonien MM-leiriryhmään nimetty Kim Saarinen.

– Hän on kyennyt viemään hienosti nuoria maalivahteja eteenpäin, saaden hyvään lentoon muun muassa yhden Liigan kuumimmista veskareista. Hänen näkemyksensä maalivahtipelistä on erittäin moniulotteinen, Sportin päävalmentaja Lauri Mikkola kommentoi.

– Meillä on kokenut sekä nuori maalivahti, uskon että hänellä on paljon annettavaa molemmille. Hyvä tyyppi kaikin puolin ja tuo varmasti paljon osaamista tiimiimme, Mikkola jatkaa.

32-vuotiaan Virtasen sopimus kattaa ensi kauden.

Sportin ensi kauden maalivahdit ovat Joni Ortio, 35, ja Masi Härkönen, 19.