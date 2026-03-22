Sloveniassa korruptiosta tuomittu entinen pääministeri Janez Jansa saattaa palata valtaan.
Sloveniassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joiden voittajaksi kyselyt povaavat oppositiossa olevaa oikeistolaista SDS-puoluetta.
Tämä merkitsisi kolminkertaisen entisen pääministerin Janez Jansan paluuta valtaan.
Pääministerikausiensa välillä korruptiosta tuomittu ja vankilassakin istunut Jansa kuuluu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Unkarin pääministerin Viktor Orbanin ihailijoihin.
Jansan neljä vuotta sitten vaaleissa syrjäyttänyttä liberaalia pääministeriä Robert Golobia on syytetty muun muassa vallan väärinkäytöstä.
Täyskäännös Israel-politiikkaan?
Jansa on oppositiossa ollessaan lupaillut täyskäännöstä Slovenian Israel-politiikkaan. Hän on esimerkiksi sanonut aikovansa siirtää Slovenian Israelin-suurlähetystön Jerusalemiin.
Vuonna 2024 Slovenia oli yksi ensimmäisistä EU-maista, jotka tunnustivat Palestiinan valtion Gazan sodan aikana.
Slovenian Ukraina-politiikkaan vaalituloksen ei odoteta tuovan muutosta. Jansa on ollut vahvasti Ukrainan tukena ja kannattanut EU:n Venäjä-pakotteita.
EU-politiikassa Jansa sen sijaan veisi Sloveniaa lähemmäs Unkarin linjaa.
Jansa on kampanjassaan luvannut myös esimerkiksi puolustaa slovenialaisia arvoja kuten "perinteistä perhettä".