Suomessa ollaan ottamassa käyttöön kansalaisuuskoe. Kokeessa on määrä testata yhteiskuntatietoutta, jonka osaaminen olisi edellytys kansalaisuuden saamiselle, kertoo Sisäministeriö tiedotteessa.
Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan kansalaisuuskokeella vahvistettaisiin sitä, että kansalaisuuden edellytyksenä olisi onnistunut kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvojen tuntemus.
Kokeen viranomaistehtävistä vastaisi Maahanmuuttovirasto.
Esityksen lausuntokierros päättyy helmikuussa. Ministeriön tavoitteena on, että kansalaisuuskoe voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2027 alussa.