Liverpoolin ranskalaishyökkääjän Hugo Ekitiken akillesjänteessä on todettu repeämä eilen pelatun Mestarien liigan puolivälieräottelun jälkeen. Liverpool hävisi kotonaan PSG:lle 0–2, ja viime keväänä ensimmäistä kertaa Mestarien liigan voittoa juhlinut ranskalaisseura eteni välieriin yhteismaalein 4–0.
Lue myös: Liverpool-hyökkääjä paareilla ulos – stadion hiljeni
23-vuotias hyökkääjä piteli akillesjännettään, kun Liverpoolin lääkintähenkilöstö hoiti häntä kentän pinnassa loukkaantumiseen johtaneen tilanteen jälkeen. Ekitike loukkasi jalkansa jo vajaan puolen tunnin kohdalla harmittoman näköisessä tilanteessa, kun hän yritti lähteä vastaanottamaan Dominik Szoboszlain pystystyöttöä.
Ranskalaisten Le Parisienin ja L'Equipen mukaan Ekitikeltä jää loukkaantumisen vuoksi väliin kesällä Pohjois-Amerikassa pelattava MM-lopputurnaus.
Ekitike on tehnyt tällä kaudella 17 maalia kaikki kilpailut huomioiden. Liverpool hankki hänet viime kesänä Eintracht Frankfurtista seurahistorian suurimpiin lukeutuvimmalla summalla, noin 91 miljoonalla eurolla.
Jalkapallon miesten MM-lopputurnaus pelataan 11.6.–19.7. Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa.