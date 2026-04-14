Liverpool isännöi tiistai-iltana PSG:tä Mestarien liigan puolivälierien toisessa osaottelussa. Pariisilaiset voittivat avausosan lukemin 2–0. PSG:n päävalmentajasta Luis Enriquesta paljastunut tarina osoittaa tämän potevan erityistä kunnioitusta Liverpoolin seura- ja kannattajayhteisöä kohtaan.

Toimittaja Paul Joyce esitti Enriquelle ottelua edeltäneessä lehdistötilaisuudessa kysymyksen tämän vuosien takaiseen hastatteluun viitaten ja kyseli tarinan paikkansapitävyyttä, jonka mukaan Enrique olisi saapunut pian pelaajauransa päättymisen jälkeen Anfieldille maineikkaaseen Kop-katsomoon huppariinsa piiloutuneena.

Aluksi Enriquella oli vaikeuksia ymmärtää toimittajan kysymystä tämän paikallisen aksentin vuoksi, mutta kärryille päästyään espanjalainen ilahtui ja kehui kysymystä.

– En muista (ottelua), koska pääni ei toimi jalkapallon ulkopuolisissa asioissa, mutta se oli hauskaa. Halusin elää kuten kannattaja yhdellä maailman hienoimmista stadioneista. Nautin siitä paljon ja se oli erilaista, Enrique sanoi.

– Muistan saaneeni liput Luis Garcialta, joka pelasi tuolloin täällä. Hän hankki liput minulle ja noin kymmenelle muulle ihmiselle. Kokemus oli upea ja erityinen sekä hyvin erilainen peliurallani kokemaani nähden. Nautin siitä paljon.

Myöhemmin Garcia riensi X:ssä muistuttamaan kyseisen ottelun olleen Evertonia vastana.

Gijonissa syntynyt 55-vuotias Enrique siirtyi pelaajaurallaan Sporting Gijonista Real Madridiin vuonna 1991, josta matka jatkui Barcelonaan vuonna 1996. Siellä Enrique pelasi vuonna 2004 päättyneen uransa loppuun asti.

Liverpoolin ja PSG:n kohtaamisen lisäksi tiistaina lyövät yhteen Atletico Madrid ja Barcelona. Atletico voitti avausosan Barcelonassa lukemin 2–0.