Myanmarin sisällissodasta julkaistiin surullisia lukuja.
Myanmarissa yli 100 000 ihmistä on saanut surmansa sisällissodassa, joka alkoi sen jälkeen, kun sotilaat kaappasivat vallan viisi vuotta sitten, kertoo konflikteja seuraavan järjestön raportti.
Sotilaat syrjäyttivät pääministeri Aung San Suu Kyin hallinnon helmikuussa 2021. Sotilasjuntta on sen jälkeen ottanut kiinni tai surmannut runsaasti vastustajiaan.
Demokratialiikkeen kannattajat ovat puolestaan perustaneet sissiryhmiä, jotka ovat taistelleet armeijaa vastaan yhdessä etnisten vähemmistöjen kanssa.
Myanmarin sisällissotaa pidetään Aasian käynnissä olevista konflikteista verisimpänä.