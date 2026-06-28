Kirkkonummen Morsfjärdenissä suoritetaan vesietsintöjä.
Poliisi etsii henkilöä, joka on voinut joutua veden varaan lauantaina tai sunnuntaina 27.–28. kesäkuuta, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
Alle kolmekymppinen mies oli liikkeellä soutuveneellä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Vene löydettiin tyhjänä tänään sunnuntaina aamupäivällä.
Tällä hetkellä miehen olinpaikasta ei ole tietoa.
Päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jyrki Kallion mukaan poliisi pitää mahdollisena, että henkilö olisi voinut joutua veden varaan.
Alueella tehdään etsintöjä rajavartiolaitoksen helikopterin kanssa.
Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.