Pittsburgh Penguinsin veteraanitähti Sidney Crosby loukkaantui yön NHL-kierroksella.

Crosby, 38, jätti kaukalon alavartalovamman takia toisessa erässä vierasottelussa Ottawa Senatorsia vastaan. Pittsburgh-luotsi Dan Muse ei osannut antaa vamman vakavuudesta tarkempaa arviota heti ottelun jälkeen.

Crosby ehti pelata vain viidessä ottelussa palattuaan edelliseltä loukkaantumistauolta, joka kesti lähes puolitoista kuukautta. Tuon alavartalovamman hän sai olympialaisissa.

Crosby on tehnyt kauden 61 ottelussa tehot 28+36=64.

Penguins vei kamppailun Ottawaa vastaan maalein 4–3 voittolaukauskilpailussa. Pittsburgh on kiinni pudotuspelipaikassa, mutta kilpailu niistä on äärimmäisen tiukkaa itälohkossa.

1:26 Anaheimin Mikael Granlund mätti hattutempun yön kierroksella – voittomaali sekunti ennen jatkoajan loppua.