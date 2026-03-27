Räppäri Ahti julkaisi uuden kappaleensa Poitsu vastineeksi Sannin kappaleelle Sinä ja se poitsu.

Räppäri Ahti, 26, julkaisi perjantaina 27. maaliskuuta Poitsu-nimisen kappaleen.

Kappaleella naljaillaan avoimesti ja julkisesti artisti Sannin, 32, Sinä ja se poitsu -kappaleelle.

Ahti kommentoi kappaleen taustoja Instagramissa. Samalla hän vahvistaa olevansa parisuhteessa.

Sanni ja juontaja Shirly Karvinen ilmoittivat erostaan kesällä 2025. Seiska julkaisi kesällä yhteiskuvia Shirlystä ja räppäriä Ahdista.

– Viime viikkoina ikäni ja parisuhteeni on revitty ilman ennakkovaroitusta otsikoihin toisen artistin toiminnan seurauksena. Minut on kasvatettu pitämään aina omieni puolta. Niin toimin myös tässä tilanteessa.

– Kun kohu alkoi, kirjoitin kappaleeni samalta istumalta hyvin terapiamuotoisesti, vailla tarkoitusta edes julkaista sitä. Biisiä paljon ystäville, omalle tiimille ja kollegoille soitettuani lopulta en nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin sen, että tää on saatava ulos, Ahti kirjoittaa.