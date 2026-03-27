Kevään yo-kokelaiden urakka on viimeisimpienkin osalta ohi tänään.
Kevään ylioppilaskirjoitukset päättyvät tänään, kun vuorossa on saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe.
Suurella osalla kevään ylioppilaskirjoitukset päättyivät jo keskiviikkona, kun vuorossa oli kevään toinen reaaliaineiden koe.
Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tämän kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on noin 2 100 enemmän kuin viime keväänä. Ilmoittautuneiden kokelaiden määrä oli suurin aikajaksolla, jolta vertailukelpoista dataa on ollut saatavilla eli vuodesta 2012 alkaen.
Myös viime vuonna ilmoittautuneiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan määrien kasvu selittyy pääasiassa lukiota käyvien ikäluokkien koolla.
Kevään ylioppilaskokeiden tulokset tulevat lukiolaisten nähtäväksi Oma Opintopolku -palveluun toukokuun puolivälissä.