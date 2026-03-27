Nyt kokataan helppo kanaruoka, joka sopii juhlapöytäänkin! Kurkkaa Mikko kokkaa -jaksosta vinkit.

Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa nyt MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa kahdeksan jakson verran Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella!

Mikko kokkaa -jaksoissa valmistetaan niin arkeen kuin juhlaankin sopivaa, helppoa ja koko perheelle maistuvaa ruokaa. Joka jakson lopussa nähdään myös kriittisen lapsiraadin makutuomio annoksista.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa suunnataan katseet pääsiäiseen: perinteisen lampaan sijaan kokataan helppo kanaruoka lisukkeineen.

Keväinen kana-annos valmistetaan broilerin rintafileistä, ja lisukkeeksi paistetaan kauden kasviksia sekä tehdään yrttinen hollandaise.

Mitä kanalle kannattaa tehdä ennen paistamista? Mikä on täydellisen ja samaan aikaan helpon hollandaise-kastikkeen salaisuus? Katso Mikko kokkaa -jakso yllä olevalta videolta!