Nyt kokataan helppo kanaruoka, joka sopii juhlapöytäänkin! Kurkkaa Mikko kokkaa -jaksosta vinkit.
Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa nyt MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa kahdeksan jakson verran Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella!
Mikko kokkaa -jaksoissa valmistetaan niin arkeen kuin juhlaankin sopivaa, helppoa ja koko perheelle maistuvaa ruokaa. Joka jakson lopussa nähdään myös kriittisen lapsiraadin makutuomio annoksista.
Nappaa resepti: Mikko kokkaa: Kanaa, kasviksia ja yrttinen hollandaise
Sarjan ensimmäisessä jaksossa suunnataan katseet pääsiäiseen: perinteisen lampaan sijaan kokataan helppo kanaruoka lisukkeineen.
Keväinen kana-annos valmistetaan broilerin rintafileistä, ja lisukkeeksi paistetaan kauden kasviksia sekä tehdään yrttinen hollandaise.
Mitä kanalle kannattaa tehdä ennen paistamista? Mikä on täydellisen ja samaan aikaan helpon hollandaise-kastikkeen salaisuus? Katso Mikko kokkaa -jakso yllä olevalta videolta!
