Englantilaistähti Luke Littler järjesti huiman näytöksen dartsin Valioliigan Berliinin otteluillan finaalissa torstaina.

Littler, 19, eteni kisakaaviossa finaaliin voittamalla Stephen Buntingin 6–3 ja Gerwyn Pricen 6–4.

Illan ikimuistoisin esitys oli kuitenkin luvassa loppuottelussa hollantilaislegenda Michael van Gerweniä vastaan.

Littler heitti finaalissa kaksi 170 pisteen maksimilopetusta. Ensin hän onnistui siinä 8. erässä ja meni näin 5–3-johtoon. Toisella hän ratkaisi otteluvoiton 6–4-lukemin.

– Toinen iso kala. Kertakaikkisen järjetöntä Luke Littleriltä, PDC hehkutti sosiaalisessa mediassa.

Vaikka tappio varmasti kirpaisi, Van Gerwenkin nauroi leveästi kaksinkertaisen maailmanmestarin loppuratkaisun jälkeen.

Littler on voittanut Valioliigassa pelatuista kahdeksasta otteluillasta kolme. Hän siirtyi pistetaulukon kärkeen, kun arvostettu kahdeksan huippuheittäjän sarja on puolivälissä.