Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on tänään tarkoitus osallistua johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän ulkoministerien kokoukseen Ranskassa.

Toteutuessaan tämänpäiväinen Ranskan-vierailu Marco Rubion ensimmäinen ulkomaanmatka sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin.

Pariisin lähellä pidettävä kokous alkoi jo torstaina, mutta Rubio osallistuu kokoukseen vasta tänään. Yhdysvaltain hallinnon tiedotteessa sanotaan, että kokouksessa keskitytään Venäjän sotaan Ukrainassa, Lähi-idän tilanteeseen ja maailman rauhaa ja vakautta uhkaaviin asioihin.

Yhdysvaltalaismedia NPR kirjoittaa, että Rubion on tarkoitus vakuuttaa muut G7-maat strategiasta Iranin sodassa.

Muut maat eivät vakuuttuneita

Muut G7-maat ovat Yhdysvaltain läheisiä liittolaisia, mutta ne eivät ole tarjonneet Yhdysvalloille tukea sodassa Irania vastaan. Tämä on vähintäänkin turhauttanut Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.

Ennen kokouksen alkamista esimerkiksi Kanadan ulkoministeri Anita Anand sanoi, että G7-ryhmän tulisi yhdessä tukea sodan lieventämistä.

– Kanadalle on erittäin tärkeää rauhoittaa tilannetta ja avata Hormuzinsalmi sekä välttää siviilimenetyksiä, Anand sanoi uutistoimisto AFP:lle.