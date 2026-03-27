Valkeakosken Koskikaran kauppakeskuksessa hermostunut mies potkaisi kaidelasin rikki. Sirpaleet lensivät sisääntulokerrokseen.

Kauppakeskus Koskikaran lasikaide hajosi tappelunujakassa keskiviikkona.

Koskikara-kauppakeskuksessa asioinut Pirjo Eriksson kertoo olleensa tyttärensä kanssa kauppakeskuksen sisääntuloaulassa keskiviikkona alkuillasta, kun heidän viereensä putosi yläilmoista lasi. Kauppakeskuksen kerroksissa on lasiset kaiteet.

– Olimme pulloautomaatilla, kun kuului iso pamaus ja sirpaleita lensi ympäriinsä. Pelästyimme. Kenellekään ei kuitenkaan sattunut mitään, Eriksson kertoo.

Hän kertoo jatkaneensa tyttärensä kanssa asiointia normaalisti.

– Se vähän ihmetytti, kun kukaan ei kertonut mitään tapahtuneesta. Tuli sellainen olo, että rysähtääkö sieltä vielä lisää jotakin. Menimme kakkoskerrokseen, eikä siellä ollut mikään rikki. Olisiko lasi sitten pudonnut kolmoskerroksesta, Eriksson ihmettelee.

Tästä oli kyse

Kauppakeskus Koskikaran isännöitsijä Pekka Aalto kertoo, että kauppakeskuksessa oli ollut riita, jossa toinen osapuoli potkaisi suutuksissaan lasia.

– Herra oli kiukuksissaan potkaissut lasiin ja se hajosi. Se rikkoi pudotessaan vielä toisenkin lasin sisääntulokerroksessa, Aalto kertoo.

Aalto vahvistaa myös, ettei henkilövahinkoja tullut.

Sisä-Suomen poliisi kertoo käsittelevänsä asiaa vahingontekona.