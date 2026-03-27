Jääkiekon NHL:ssä Seattle Kraken otti isäntäjoukkue Tampa Bay Lightningista 4–3-jatkoaikavoiton. Krakenin Kaapo Kakko oli tehokkaana.
Seattlelaisjoukkueen Brandon Montour ratkaisi ottelun jatkoajan kolmannella minuutilla. Myös Krakenin avausmaali oli Montourin käsialaa.
Lue myös: Posketonta menoa: Mikael Granlund naureskeli itsekin
Krakenin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko kasvatti kauden tehosaalistaan maalilla ja syötöllä. Kakko laukoi Seattlelle 2–1-osuman ensimmäisen erän lopulla. Syöttöpiste kilahti suomalaisen tilille Bobby McMannin 3–1-maalista.
Kakon pistepotti tämän kauden 54 ottelusta on nyt lukemissa 12+20. Näistä 3+5 on tullut viimeisissä kuudessa ottelussa.
1:26Anaheimin Mikael Granlund mätti hattutempun yön kierroksella – voittomaali sekunti ennen jatkoajan loppua.