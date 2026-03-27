Käsienpesu on tehokas keino estää legionellabakteerin tarttumista.
Legionellabakteerit voivat lisääntyä vesijärjestelmissä, ja siksi muun muassa puutarhat ovat legionellan suhteen vaaravyöhykkeitä. Bakteeri muhii myös mullassa. Legionellan aiheuttamaan legioonalaistautiin eli legionelloosiin liittyy yleensä keuhkotauti.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n erityisasiantuntija Silja Mentula antoi Viiden jälkeen -ohjelmassa vinkin kotipuutarhureille.
– Kastelu auttaa, ettei multa pääse pöllyämään. Bakteerihan tarttuu keuhkoihin pölyn mukana hengittämällä. Jos pöllyämisen estää, on tartuntariskikin paljon pienempi, Mentula sanoo.
THL kertoi viime viikolla, että moni legionelloosiin sairastuneista on kertonut olleensa kosketuksissa mullan tai maaperän kanssa.
– Multaan liittyviä tautitapauksia on ollut huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, kun taas vedestä saatavien tartuntojen määrät ovat nousseet tasaisesti.
Bakteerin tarttuminen ei automaattisesti tarkoita sairastumista.
– Tartunnan voi saada kuka vain, mutta taudiksi eteneminen edellyttää yleensä joko huonoa tuuria – että on altistunut hirveän suurelle bakteerimäärälle – tai että on immuunipuolustukseltaan heikentynyt. Harva altistuneista perusterveistä saa oireisen taudin, Mentula kertoo.
Bakteeri lähtee helposti pois käsienpesulla.