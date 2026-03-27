Miikka Muurinen pelaa 11. huhtikuuta Portlandissa Nike Hoop Summit -tapahtumassa maailman parhaiden lukioikäisten joukkueessa Yhdysvaltain joukkuetta vastaan. Yhdysvaltain koripalloliitto USA Basketball julkaisi tiedot kokoonpanoista.

Muurisen lisäksi muun maailman joukkueen kahdentoista pelaajan joukossa on vain yksi eurooppalainen, Ranskan Adam Atamna. Joukkuetta valmentaa meksikolainen George Zedan. Hiljattain 19 täyttänyt Muurinen on joukkueensa vanhin.

Edellinen suomalaispelaaja Nike Hoop Summitissa oli Miro Little, joka osallistui tapahtumaan 2023.

Muurisen odotetaan siirtyvän ensi kaudeksi Yhdysvaltain yliopistosarjoihin, mutta hän ei ole vielä julkistanut kouluvalintaansa.

Muurinen siirtyi kuluvaksi kaudeksi euroliigajoukkue Partizan Belgradiin, mutta jätti joukkueen helmikuun puolivälissä jäätyään vähälle peliajalle. Viimeksi hänet nähtiin kilpaotteluissa helmi-maaliskuun vaihteessa, kun Suomi kohtasi MM-karsinnoissa kahdesti Belgian.