Shirly Karvinen juontaa uuden Bachelor Suomi -kauden. Parhaillaan ulkomailla kuvattavan sarjan juontaja kertoo vierailleensa paikallisessa koiratarhassa vapaa-ajallaan.

Juontaja Shirly Karvinen kuvaa parhaillaan uutta Bachelor Suomi -kautta ulkomailla. Hän kertoo, että kuvausten jälkeen hän on usein vieraillut paikallisessa koiratarhassa antamassa rapsutuksia hylätyille koirille.

Erityisesti yksi hylätty yksilö vei Karvisen sydämen.

– Olen kuvausten jälkeen käynyt paikallisessa koiratarhassa antamassa rapsuja koirille. Niin rakkaita tyyppejä, joista moni on löydetty kadulta.

– Tällainen ihana 9-vuotias rouva on löydetty aikoinaan hylättynä ja heikossa kunnossa. Ollut kuulemma selkeästi aiemmin perheessä, kun on niin lähelle hakeutuva ja osaa perusjutut eikä viihdy kauhean hyvin tarhan olosuhteissa, vaikka ne hyvät onkin. Hän on niin lempeä ja haluaa vaan syyliin, Karvinen kertoo.

Moni hänen seuraajansa ehdottaa Karviselle koiran adoptoimista. Karvisella on tällä hetkellä kaksi koiraa kotonaan Suomessa.

– Hei pliis ota hänet. Lupaan opetella sitten englantia vaikka hänen takiaan, Karvisen ystävä, radiojuontaja Julianna Jokela hihkuu kommenttikentässä.

