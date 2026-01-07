Cadillacin kuskina F1-sarjaan palaava Sergio Perez kertoo saaneensa Red Bullin aikoinaan lähetteen psykologille.
Perez kertoo Cracks-podcastin haastattelussa, että Red Bull tarttui nopeasti hänen vastoinkäymisiinsä kauden 2021 aluksi.
– Heti kun saavuin Red Bullille enkä saanut ensimmäisissä kisoissani tulosta aikaiseksi, (he sanoivat minulle), että “sinä tarvitset psykologin, sinun täytyy nähdä psykologia”, Perez taustoitti.
Meksikolaiskuski ei mainitse tahoa nimeltä, mutta määräys tuli hyvin todennäköisesti tallin neuvonantajalta Helmut Markolta.
Perez varasi ajan psykologin puhelinvastaanotolle. Tapaaminen kesti vain tunnin, mutta sille tuli reippaasti hintaa.
– Yhtenä päivänä saavuin Red Bullin tehtaille ja minulle kerrottiin, että täällä on lasku sinulle. 6000 puntaa (noin 6 900 euroa) psykologilta, Perez kertoi.
– Sanoin, että voitte lähettää sen Helmutille, hän maksaa sen. Se oli 6 000 puntaa yhdestä puhelinsoitosta.
Helmut Marko kysyi myöhemmin, miten psykologin kanssa oli mennyt. Perez sanoi olevansa tyytyväinen lyhyeenkin sessioon.
– Heti, kun psykologi oli “parantanut” minut, tuloksia alkoi tulla. Se puhelu toimi, Perez tokaisi.
Perez joutui jättämään paikkansa Red Bullilla kauden 2024. Hän kertoo pohtineensa usein, olisiko tarvinnut lisää keskusteluapua.
– Yritin etsiä (parannettavaa) kaikkialta. Tiesin kuitenkin syvällä sisimmässäni, että kun sinulla on auto, jolla haluaisit päästää kovaa, mutta kun mietit koko ajan, mitä se tekee ja missä mutkassa ajat ulos, et voi päästä kovaa, Perez myönsi.
– Sen lisäksi koko tiimi on sinua vastaan. Julkisesti sen kanssa oli vaikeaa. Sellaista voi kestää vain henkisesti todella vahva henkilö.