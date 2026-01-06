F1-sarjaan palaava Sergio Perez on kommentoinut aikaansa Red Bullilla suorasanaisesti ja kaunistelematta.

Kokenut Perez palaa F1-sarjaan yhden vuoden tauon jälkeen, kun hän hyppää tulokastalli Cadillacin kisakuljettajaksi yhdessä Valtteri Bottaksen kanssa.

Perezin edelliset vuodet F1:ssä olivat vaikeita. Meksikolainen ei kyennyt haastamaan tallitoveriaan Max Verstappenia käytännössä lainkaan, mikä johti lopulta Perezin lähtöpasseihin.

Viimeiseksi jääneellä Red Bull -kaudellaan Perez jäi MM-taulukossa vasta kahdeksanneksi – samalla kuin Verstappen juhli mestaruutta.

Perez on nyt puhunut avoimesti Red Bull -vuosistaan Oso Travan Youtube-podcastissa.

– Olin parhaassa tallissa, mutta se oli monimutkaista, koska Maxin tallikaverina oleminen on vaikeaa. Maxin tallikaverina oleminen Red Bullilla on koko F1-sarjan huonoin työpaikka, Perez kertoo.

– Tiesin, mihin ryhdyin. Kun istuin ensimmäisen kerran alas Christian Hornerin kanssa, hän sanoi minulle, että tämä projekti on luotu Maxia varten.

Perez myöntää jälkeenpäin, ettei hänellä ollut kovinkaan paljoa voitettavaa itävaltalaistallissa.

– Red Bullilla kaikesta tuli ongelma. Jos olin nopeampi kuin Max, ilmapiiristä tuli todella kireä. Jos olin hitaampi kuin Max, sekin oli ongelma, Perez sanoo.

Perez pystyi omien sanojensa mukaan lyömään Verstappenille parhaiten kampoihin alkukaudella, jolloin autot olivat vielä molemmille sopivia. Auton kehitys- ja päivityspakettien myötä autosta tehtiin kuitenkin sopivampi Verstappenille kuin Perezille.

– Kun päivityksiä lopulta tuli, tallilla oli selkeä suunta, jota oli ehdottomasti seurattava. Silloin minun ongelmani alkoivat. Silloin en enää tiennyt, miten auto käyttäytyy, kun käännyn mutkaan.

– Vuonna 2023 taistelin alkukaudesta mestaruudesta Maxin kanssa, mutta Barcelonassa (kauden kahdeksas osakilpailu) olin jo sekunnin hitaampi. En voinut enää kontrolloida autoa. Silloin paineet alkoivat kasaantua.