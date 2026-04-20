Somevaikuttuja ja podcast-juontaja Sergey Hilman avautuu hänen ja Sini Sabotagen ystävyyden kariutumisesta.

Somevaikuttaja Sergey Hilman rikkoo hiljaisuuden hänen ja Sini Sabotagen välirikosta. Hilman kommentoi vihdoin puolitoista vuotta kestänyttä spekulaatiota ystävyyden loppumisesta The Real Guys -podcastissaan.

Hän vahvistaa, että huhut välirikosta ovat olleet harvinaisen oikeassa. Hän kertoo, että asia on ollut hänelle hyvin rankka. Hän piti Sabotagea hyvänä ystävänään. Sabotage oli taas kuvaillut Hilmanin olevan hänelle lähinnä työkaveri.

– Monet yöt on itketty. Ihmissuhteet voivat näköjään loppua noin lyhyessä ajassa, Hilman sanoo.

Hilman ja Sabotage pitivät yhdessä Cheers to Ugly Me -podcastia, jonka Instagram-tili on yhä pystyssä. Hilman kertoo, että tilille tulee yhä uusia seuraajia ja sen julkaisut keräävät yhä kommentteja.

– Eniten ehkä harmittaa se menetetty pääoma, mitä olemme yhdessä tehneet. Tulen aina kunnioittaan ja rakastamaan sitä. En kokenut Siniä pelkästään työkaverina vaan läheisenä ystävänäni.