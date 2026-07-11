Painivalmentaja Petra Olli sai toisen lapsensa.

Painivalmentaja ja ex-painija Petra Olli on saanut toisen lapsensa. Olli kertoo iloisesta perheuutisesta Instagramissa, johon hän on postannut kaksi kuvakimaraa uudesta tulokkaasta.

– Reipas neljä kiloa rakkautta saapui tähän perheeseen, ensimmäisen julkaisun yhteyteen on kirjoitettu.

Toisessa postauksessa Olli kirjoittaa, että oli onni saada kokea toisen lapsen syntymä.

– Nyt toisen synnytyksen kohdalla tiesi jo, mitä voinee odottaa mutta eihän siihen koko prosessiin osaa ikinä valmistautua sitten kun h-hetki koittaa.

Olli kertoo pohtivansa mihin kaikkeen naisen keho pystyykään ja kuvailee sitä uskomattomaksi. Hän toteaa antavansa keholle lepoa ja odottavansa innolla, että pääsee jälleen liikkumaan.

– Nyt on aika totutella uuteen elämänvaiheeseen nelihenkisenä perheenä. Kiirettä tässä tulee varmasti pitämään, mutta päivä kerrallaan. Arki jatkuu, työt jatkuvat, vaippakasat kasvavat ja unet vähenevät, mutta olen niin kiitollinen tästä kaikesta.

Monet urheilijan seuraajista onnittelevat perheenlisäyksestä muun muassa sydänemojein.

Petra Ollin ensimmäinen lapsi syntyi huhtikuussa 2025.