Kiina on laukaissut avaruusasemalleen joukon ”avaruushiiriä”.
Avaruushiiret lähtivät matkaan kolmen taikonautin seurassa Shenzhou 21 -avaruusaluksen kyydissä.
Raketti ampaisi matkaan Kiinan Jiuquan laukaisuasemalta myöhään perjantaina paikallista aikaa.
Tehtävän komentajan Zhang Lun mukaan taikonautit aikovat luoda Tiangong-avaruusasemalle eräänlaisen utopian. Taikonautit aikovat harrastaa asemalla tai-chitä, kasvien hoitoa ja runoudesta nauttimista.
Taikonauttitiimin on edeltäjiensä tavoin tarkoitus viettää avaruusasemalla puolisen vuotta.
Avaruudessa ollessaan taikonautit suorittavat useita tieteellisiä kokeiluja muun muassa lääketieteeseen, bioteknologiaan ja materiaaliteknologiaan liittyen.
Avaruushiiret liittyvät juurikin kokeiluihin. Kiina lähetti avaruusasemalle nyt ensimmäistä kertaa neljä hiirtä. Niistä kaksi on uroksia ja kaksi naaraita.
Tutkijat haluavat selvittää muun muassa sitä, miten painottomuus vaikuttaa hiirien käyttäytymiseen.