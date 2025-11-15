Kiinalaisen Shenzhou 20 -avaruuslennon kolmihenkinen miehistö on palannut takaisin Maahan Tiangong-avaruusasemalta.
Shenzhou 20:n miehistö palasi kotiin yli viikon suunniteltua myöhemmin kiertoradalla tapahtuneiden ongelmien takia, uutisoi Space.com-avaruussivusto.
Taikonautit olivat viettäneet yli puoli vuotta Tiangong-avaruusasemalla Maata kiertävällä radalla. Taikonauttien paluu viivästyi, kun heidän käyttämäänsä Shenzhou 20 -avaruusalukseen osui ilmeisesti avaruusromun palanen.
Osuma oli aiheuttanut alukseen vaurion, jota tuskin kukaan haluaisi avaruudessa ollessaan nähdä: Uutistoimisto Xinhua kertoo Kiinan avaruusviraston tietoihin viitaten, että avaruusromun osuma oli aiheuttanut aluksen ikkunaan pieniä säröjä, eikä se enää täyttänyt paluun edellyttämiä vaatimuksia.
Taikonautit joutuivat tapauksen takia palaamaan kotiin eri kyydillä. Paluulento suoritettiin avaruusasemalle vasta pari viikkoa sitten telakoituneella Shenzhou 21 -avaruusaluksella.