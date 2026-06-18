Tutkijat ovat onnistuneet koostamaan upean videon mustan aukon avaruuteen sysäämästä hiukkassuihkusta.
Kansainvälinen tutkijaryhmä on saanut luotua tarkimman koskaan otetun röntgenalueen kuvan mustan aukon muodostamasta hiukkassuihkusta.
Lavalin Yliopiston tutkijan, Camille Poitrasin johtama tutkimusryhmä tarkkaili Chandra-avaruusteleskoopin ottamia röntgenkuvia M87-galaksissa sijaitsevasta supermassiivisesta mustasta aukosta.
Kuvien luomisessa yhdistettiin Chandran toimittamaa havaintoaineistoa vuosien 2012 ja 2025 väliseltä ajalta.
Chandra X-Ray Observatoryn -sivustolla kerrotaan, että 55 miljoonan valovuoden etäisyydellä sijaitseva musta aukko on juurikin sama jättiläinen, joka tuli kuuluisaksi vuonna 2019. Tuolloin Event Horizont -teleskooppi sai otettua historian ensimmäisen kuvan suoraan mustasta aukosta.
NASA
Tämä kuva M87-galaksissa sijaitsevasta mustasta aukosta tuli kuuluisaksi vuonna 2019. Tuolloin musta aukko onnistuttiin kuvaamaan ensimmäistä kertaa.
Kun materiaa imeytyy kohti mustaa aukkoa, niin osa vapautuvasta energiasta vapautuu poispäin mustasta aukosta valvavina hiukkassuihkuina, jotka ovat mitaltaan tuhansia valovuosia.
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Tutkijat käyttivät dekonvoluutioksi kutsuttua kuvanprosessoimismenetelmää, jolloin he onnistuivat saamaan Chandran ottamista kuvista esiin huomattavasti enemmän yksityiskohtia kuin aiemmin.