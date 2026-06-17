Puolalaisen naispatologin tontilta tehtiin järkyttävä löytö. Naista uhkaa pitkä vankeustuomio.

Puolan Lutoryżissa on paljastunut järkyttävä tapaus, jossa naispatologin tontilta löytyi kymmeniä haudattuja ihmissikiöitä, kertoo puolalaismedia TVP World.

Syyttäjälaitos on vahvistanut, että toistaiseksi tontilta on löydetty 32 sikiön jäännökset. Puolalaismediat kertoivat aikaisemmin, että alueelta on saatettu löytää jopa 50–100 sikiön jäänteet.

Tapaus sai alkunsa, kun rakennustyöntekijät löysivät maasta esineitä, jotka muistuttivat lääketieteellistä jätettä.

Patologi kertoi tutkijoille vieneensä kuolleita sikiöitä sairaalasta koronaviruspandemian aikana ja tehneensä niillä kotonaan jonkinlaisia "tieteellisiä tutkimuksia".

Tutkimusten jälkeen hän kertoi laittaneensa sikiöiden jäänteet säkkeihin ja haudanneensa ne tontilleen. Uutistoimisto AFP:n mukaan sikiöt löytyivät naisen puutarhasta.

Poliisi löysi patologin tontilta myös erilaisia lääketieteellisiä välineitä, kuten putkia, näyteastioita, mikroskooppilaseja sekä potilaskertomuksia, joiden epäillään olevan peräisin sairaalasta.

Vankeus uhkaa

57-vuotias patologi pidätettiin viime perjantaina 12. kesäkuuta. Häntä uhkaa jopa 12 vuoden vankeustuomio.

Tutkijat selvittävät nyt myös, toimiko nainen yksin vai osana laajempaa kokonaisuutta.

AFP:n mukaan tapaus on herättänyt voimakasta kuohuntaa katolisessa Puolassa, jossa aborttilainsäädäntö on yksi Euroopan tiukimmista.

Julkisuudessa on herännyt kysymyksiä siitä, miten epäilty on ylipäätään voinut saada haltuunsa sikiöitä sairaalasta.