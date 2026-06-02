Miksei drooniuhan lähdettä kerrottu? Häkkänen vastaa ex-puolustusministeri Kaikkosen kritiikkiin

Julkaistu 36 minuuttia sitten

Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi

Puolustusministeri Häkkänen (kok.) vastaa kritiikkiin liian niukaksi koetusta valiokunnan jäsenten informoinnista. Ulkoasianvaliokunnan oppositiojäsenten mielestä valiokuntaa olisi pitänyt informoida siitä, mistä tieto drooniuhasta oli peräisin. Helsingin Sanomat kertoi eilen, että ulko­asiain­­valio­kuntaa ei informoitu siitä, mistä tieto Uudenmaan drooniuhasta oli peräisin. – Tästä ei nähtävästi ulkoasiainvaliokunnalle kerrottu aivan kaikkea. Mistä oli peräisin tieto drooniuhasta? Mielestäni se olisi kuulunut eduskunnan laajan tiedonsaantioikeuden piiriin, ulkoasianvaliokunnan jäsen, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi MTV Uutisille. Perustuslain mukaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. – Tässä tapauksessa drooniuhan alkuperä jäi ulkoasiainvaliokunnalle epäselväksi. Asiasta käytiin keskustelua asiantuntijoiden kanssa, mutta sitä (tietoa alkuperästä) ei voitu ulkoasiainvaliokunnalle vahvistaa, vaikka osa jäsenistä olisi tuon tiedon halunnut, ulkoasiainvaliokunnan jäsen, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo. – Mielestäni asia olisi ollut oleellista tietoa ulkosiainvaliokunnalle. Eduskunta on se korkein valtioelin myös ulko- ja turvallisuuspoliitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, Tuppurainen jatkaa. Molemmat vaativat pelisääntökeskustelua siitä, miten valiokuntaa jatkossa informoidaan.

– Jatkossa on oltava selkeämmät pelisäännöt, ja Naton parlamentaarisessa työryhmässä on tästä asiasta keskusteltava, ja laadittava pelisäännöt jatkoa ajatellen, Tuppurainen sanoo.

– Tässä on nyt pienen pelisääntökeskustelun paikka. Olisi paikallaan kertoa ainakin se, että miksi ei kerrottu tietoa valiokunnalle. Odotan ja oletan, että tähän asiaan lähiaikoina palataan, Kaikkonen sanoo.

Häkkänen: "Kaikki sellaiset keskustelut, joita eduskunta haluaa käydä, niin käydään"

HS:n tietojen mukaan Uuttamaata koskenut drooniuhka aiheutui Ukrainan tekemästä virheestä, ja HS:n mukaan Suomi sai tiedon drooniuhasta Ukrainalta.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei kommentoi julkisuudessa olleita tietoja drooniuhan tietolähteestä, sillä kyse on Suomen turvallisuuden kannalta herkistä tiedoista.

Hän ei myöskään vastaa suoraan siihen, miksi tietoja ei voitu kertoa valiokunnan jäsenille.

– Valiokunnan jäsenet ovat tietysti jotain tästä asiasta kommentoineet julkisuuteen, mutta en voi niitä asioita kommentoida. Ne keskustelut käydään turvatiloissa. Suomen turvallisuuden yksi keskeinen pilari on se, että meillä on toimiva kansainvälinen tiedusteluyhteistyö ja tiedustelujärjestelmä, joista saamme paljon Suomen puolustuksen ja turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. Emme halua vaarantaa järjestelmää sillä, että alamme julkisuudessa keskustelemaan, Häkkänen sanoo,

Onko niin, että tieto drooniuhan tietolähteestä ei mielestänne kuulu eduskunnan tiedonsaantioikeuden piiriin?

– Kuten sanoin, tätä tapausta emme lähde julkisuudessa ruotimaan, koska emme halua ottaa sellaista roolia, että kommentoimme yksittäisiä tiedustelutietoja suuntaan tai toiseen. Ne voivat pitää paikkansa, tai eivät pidä paikkaansa. Mitä tulee laajemmin eduskunnan informointiin, niin lähtökohtaisesti eduskunta on ollut tyytyväinen siihen, miten tietoja on tullut.

Aiotteko käydä pelisääntökeskustelun, kuten oppositio toivoo?

– Kaikki sellaiset keskustelut, joita eduskunta haluaa käydä, niin käydään. Uskoisin myös, että keskeiset poliitikot ymmärtävät, että tiedustelujärjestelmämme on kriittisen tärkeä Suomen puolustuskyvylle ja turvallisuudelle, eikä kaikkea tietoa voida lähteä julkisuudessa käsittelemään.

Oliko niukaksi koetun tiedottamisen syynä pelko siitä, että tiedot olisivat vuotaneet valiokunnasta?

– Tässä on tietyt järjestelyt, jotka ovat hyvin vakiintuneita, ja uskon, että myös entinen puolustusministeri ymmärtää, mistä puhun, Häkkänen sanoo.

Juttua muokattu 2.6. 2026 kello 15.40: Korjattu puolustusministeri Antti Häkkäsen sukunimi. Jutussa luki aiemmin virheellisesti "puolustusministeri Antti Kaikkonen (kok.). Lisäksi jutun ingressiä muutettu ilmaisusta "liian niukka tiedottaminen" muotoon "liian niukaksi koettu valiokunnan jäsenten informoiminen".

