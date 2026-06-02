Puolustusministeri Häkkänen (kok.) vastaa kritiikkiin liian niukaksi koetusta valiokunnan jäsenten informoinnista.
Ulkoasianvaliokunnan oppositiojäsenten mielestä valiokuntaa olisi pitänyt informoida siitä, mistä tieto drooniuhasta oli peräisin.
Helsingin Sanomat kertoi eilen, että ulkoasiainvaliokuntaa ei informoitu siitä, mistä tieto Uudenmaan drooniuhasta oli peräisin.
– Tästä ei nähtävästi ulkoasiainvaliokunnalle kerrottu aivan kaikkea. Mistä oli peräisin tieto drooniuhasta? Mielestäni se olisi kuulunut eduskunnan laajan tiedonsaantioikeuden piiriin, ulkoasianvaliokunnan jäsen, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi MTV Uutisille.
Perustuslain mukaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista.
– Tässä tapauksessa drooniuhan alkuperä jäi ulkoasiainvaliokunnalle epäselväksi. Asiasta käytiin keskustelua asiantuntijoiden kanssa, mutta sitä (tietoa alkuperästä) ei voitu ulkoasiainvaliokunnalle vahvistaa, vaikka osa jäsenistä olisi tuon tiedon halunnut, ulkoasiainvaliokunnan jäsen, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo.
– Mielestäni asia olisi ollut oleellista tietoa ulkosiainvaliokunnalle. Eduskunta on se korkein valtioelin myös ulko- ja turvallisuuspoliitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, Tuppurainen jatkaa.
Molemmat vaativat pelisääntökeskustelua siitä, miten valiokuntaa jatkossa informoidaan.