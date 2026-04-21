



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Suomen kaunein koti -tuomari Joanna Amemori sairastui syöpään – kertoo tarinansa varoittavana esimerkkinä Suomen kaunein koti -tuomarina julkisuuteen tullut Joanna Amemori sai viime keväänä syöpädiagnoosin. Julkaistu 45 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Joanna Amemori sairastui rintasyöpään vuosi sitten. Hän haluaa kertoa tarinansa, jotta muut naiset uskaltaisivat luottaa intuitioonsa. Suomen kaunein koti -sarjasta tuttu tuomari sisustusarkkitehti Joanna Amemori, 39, sai vuosi sitten toukokuussa syöpädiagnoosin. Hän kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että kyseessä oli rintasyöpä, joka oli antanut merkkejä jo vuotta aiemmin. – Löysin rinnastani kyhmyn ja menin tarkistuttamaan sen yksityiselle lääkäriasemalle, mutta tuolloin löydöstäni ei tutkittu kovin tarkasti. Amemori jatkoi elämäänsä normaalisti, mutta vuosi löydöksen tekemisen jälkeen hänelle tuli tunne, että hän haluaa vielä kerran tarkistuttaa kyhmyn, tällä kertaa julkisella puolella. – Siellä sain heti asianmukaista hoitoa ja asia otettiin tosissaan. Uutiset olivat kuitenkin musertavia. Vaikka hänellä oli ollut takaraivossaan vuoden ajan tieto oudosta kyhmystä rinnassaan, tuli uutinen syövästä hänelle silti suurena yllätyksenä ja järkytyksenä. – Sen käynnin oli ollut tarkoitus olla vain sellainen tuplavarmistus, että eihän siellä nyt mitään ole. Ja sitten, kun sainkin tietää sairastavani syöpää, niin oli se iso järkytys. Joanna Amemori on helsinkiläinen sisustusarkkitehti. Hän on ollut mukana Suomen kaunein koti -ohjelman 14. ja 15. kaudella tuomarina.

ATTE KAJOVA

Amemori kertoo, että lääkäri oli jo tutkiessaan todennut, että tilanne ei näytä hyvälle. Sillä hetkellä hän ei voinut ajattelematta, miksi ei ollut vuosi sitten vaatinut tarkempaa tutkimusta.

– Haluan kertoa tästä julkisesti juuri sen vuoksi, että naiset muistaisivat ensinnäkin tutkia rintansa ja luottaisivat itseensä siinä, että jos muutoksia löytyy, niin hakeuduttaisiin ajoissa tutkimuksiin ja vaadittaisiin, että asia otetaan tosissaan.

Syöpäepäilyn jälkeinen tutkimustulosten odotteleminen oli Amemorille ja hänen perheelleen henkisesti raskasta. Ajatuksissa kävi jatkuvasti se, kuinka paljon syöpä oli ehtinyt vuoden aikana levitä.

Muita oireita syövästä hänellä ei ollut kuin epämääräinen kyhmy rinnassaan. Vain hetkeä aikaisemmin Amemori oli harjoitellut maratonia varten ja kuvannut Suomen kaunein koti -ohjelmaa. Yhtäkkiä moni asia pysähtyi.

– Se odotusaika, kun selviteltiin, että kuinka pitkälle se syöpä on ehtinyt levitä, oli itselleni ja perheelleni todella raskasta aikaa. Lääkäri kuitenkin kertoi pian huojentavat uutiset, että minun kohdallani syöpä olisi todennäköisesti parannettavissa.

Hoidot olivat kuin intervallijuoksu

Kahden alakouluikäisen lapsen äitini Amemori halusi alusta alkaen kertoa lapsilleen totuuden tilanteestaan, mutta lapsen tasoisesti.

– Halusin kertoa lapsilleni heti lääkärin viestin siitä, että toivoa on, ja että nyt seuraavat kuukaudet tulevat olemaan rankkoja. Se johtuu vaan siitä, että tätä parannetaan. Halusin myös, että lapseni saavat tuntea kaikenlaisia tunteita senkin aikana, kun sairastan. Saa olla iloinen, surullinen ja minullekin saa olla vihainen. Kestän kyllä sen, jos minulle kiukutellaan samalla tavalla kuin ennenkin.

Pian diagnoosin saamisen jälkeen alkoivat viiden kuukauden mittaiset sytostaattihoidot. Sen jälkeen Amemori pääsi leikkaukseen. Mukana olivat myös sädehoito ja lääkehoidot.

– Se oli huojentavaa, että syöpä oli vielä leikattavissa, Amemori sanoo.

Hoidot kestivät vuoden ajan. Viimeiset hoidot hänelle tehtiin pari viikkoa sitten.

– Kun nyt katson tuota ajanjaksoa taakse päin, on se ollut tavallaan sellainen intervallijuoksu. En ollut koko aikaa sairaslomalla. Se oli minulle tärkeää, ettei koko elämä pyöri vain sairastamisen ympärillä.

Sytostaattihoitojen aikana hän oli aina puolitoista viikkoa sairauslomalla ja sen jälkeen puolitoista viikkoa töissä. Urheilulliselle Amemorille oli erityisen kova paikka, kun hän huomasi kehonsa heikkenevän rankkojen hoitojen myötä.

– Yritin mahdollisuuksien mukaan urheilla ja pitää kiinni hyvästä yleiskunnosta. Se oli kuitenkin mahdotonta ja kuntoni heikkeni koko ajan. Oli raskas huomata, että kroppa heikentyi niin paljon.

Hoitojakson aikana hän pyrki viettämään aikaa läheistensä ja perheen kanssa. Vakava sairastuminen osoitti hänelle, kuinka tärkeä voima hyvillä ystävillä ja läheisillä on toipumisessa.

– Ystäväni ilahduttivat minua ja perhettäni monin tavoin. He toivat välillä ruokaa ja välillä veivät lapset jonnekin kivaan puuhaan. Olen niin kiitollinen siitä, kuinka iso tukiverkko minulla on ja kuinka paljon minulla on ympärilläni rakkaita ihmisiä. Ihmisiä, jotka ovat eri tavoin olleet läsnä siinä oman sairastamisen keskellä.

Pois julkisuudesta

Lauantaina 18. huhtikuuta Amemori kertoi syövästä ensimmäistä kertaa julkisuuteen Instagram-julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Tänään olen erityisen kiitollinen alkaneesta keväästä, vahvasta olosta ja ylipäätään elämästä, Amemori kirjoitti.

Hän kertoo, että syöpähoitojen aikana hän halusi pysytellä asian kanssa julkisuudesta poissa.

– Minulla oli tarve sairastaa rauhassa. Ymmärrän senkin, että jotkut haluavat ja pystyvät puhumaan avoimesti sairastumisestaan, kun tilanne on päällä. Itselleni oli tärkeää ottaa aikaa omaan sairastamiseen ja toipumiseen.

Amemori kuvasi syöpädiagnoosinsa jälkeen Suomen kaunein koti -ohjelman 15. kauden loppuun viime kesänä, mutta marraskuussa kuvatussa finaalilähetyksessä hän ei enää jaksanut olla mukana.

– Silloin sytostaatit olivat jo tiukasti päällä. Siihen asti oli yrittänyt pinnistää, mutta siinä kohtaa raja tuli vastaan. Huomasin, että en enää jaksa enkä halua.

– Lisäksi koin, että oma ulkonäkönikin oli niin radikaalisti muuttunut, että tv-kameroiden eteen astuminen tuntui vaikealta, Amemori muistelee.

Joanna Amemori halusi jatkaa omasta tahdostaan Suomen kaunein koti -ohjelman kuvauksia viime kesänä syöpädiagnoosista huolimatta. Finaalijaksossa häntä ei enää nähty, sillä hänen vointinsa oli heikentynyt sytostaattihoitojen vuoksi.MTV / Joose Koskiranta

Vuosi opetti hetkessä olemista

Rankan vuoden jälkeen hän on kiitollinen elämästään.

– Tällä hetkellä on hyvin onnekas tilanne. Hoidot ovat tältä erää ohi. Jäljellä on vain vuosittaiset syöpäkontrollit.

Amemori on päässyt palaamaan takaisin töihin kokopäiväisesti ja oman kunnon kohentaminen on seuraavana tavoitteena.

– Varmasti kaikki se vuoden aikana koettu tulee vähän kerrallaan tajuntaani, mutta tällä hetkellä olen vain todella onnellinen, että raskaat syöpähoidot ovat ohi ja olen saanut terveen paperit.

Lapsiperhearjen ja syöpähoitojen aikana fokus on Amemorin mukaan ollut siinä, että ylipäätään selviää arjesta.

– Ei siinä hirveästi pysty henkisesti käsittelemään asioita ja toisaalta uskon myös siihen, että mieli myös suojelee itseään ja käy läpi asioita pala kerrallaan.

Yksi ajatus hänelle on kuitenkin kirkastunut vuoden aikana.

– Olen aina halunnut vahvasti kontrolloida omaa arkea ja sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kun on vuoden ajan opetellut sellaista elämää, ettei mihinkään ole voinut sataprosenttisesti lupautua eikä ole tiennyt elämästä aina edes muutamaa viikkoa eteenpäin, on oppinut ihan eri tavalla joustavuutta. Samalla olen oppinut hetkessä olemista ja huomion kiinnittämistä siihen, mikä juuri siinä hetkessä on hyvää.

