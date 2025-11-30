



Antti Railion vaikuttava elämäntapamuutos – julkisti joululevy ja -konserttikiertueen. Julkaistu 24 minuuttia sitten Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Laulaja Antti Railio kertoo saaneensa sydänongelmia, joiden kanssa hänen on totuteltava elämään. Laulaja Antti Railio julkaisi muutama viikko sitten uuden levyn. Rakkauden Joulu -levyn kappaleita kuullaan myös Railion viime sunnuntaina alkaneella konserttikiertueella. Kiertue sai kuitenkin pelottavan alun, sillä vain viikkoa aiemmin Railio kertoo tulleensa kipeäksi. – Niin kuin minun elämääni kuuluu, niin mikään ei mene kuin Strömsössä näin yleensä. Railio kertoo MTV:n haastattelussa ajatelleensa ensin, että sydän meni vähän rytmistä pois. Hän päätti suunnata sairaalaan, kun vaivaa oli jatkunut vuorokauden ajan. – Siellä todettiin, että sinulla on eteisvärinä, flimmeri päällä, että lääkäri tulee kohta ja katsotaan että käynnistelläänkö sydämelle toisin päin syke uudestaan, Railio kertoo. Lue myös: Antti Railio on laihtunut viidessä viikossa 21,5 kiloa – paljastaa nyt, miten onnistui siinä Railio kertoo säikähtäneensä. Samalla hän kuitenkin muisti, että hänen isällään on ollut kolmenkymmenen vuoden ajan sama vaiva.





– Soitin saman tien isälle. Siinä juteltiin asia läpi. Se on sukuvika, joka on ollut minun vaarillani ja isällä. Nyt se on sitten minulla.

Railio kertoo lääkärin todenneen, että hän voi elä ihan normaalia elämää. Railio kertoo, että hänellä oli lopulta kolme päivään rytmit sekaisin, mutta sitten tilanne parani itsekseen.

Hän kertoo saamistaan oireista.

– Vähän huonosti saa happea. On vähän sellainen kuin 40 prosenttia olisi vedetty tehoja alaspäin, vähän sellainen nihkeämpi olo. Ikävä vaiva, mutta sen kanssa kyllä elää ja tulee toimeen. Pitää vain luovia.

Lihavuusleikkauksesta suuri apu

Railio kävi viime keväänä läpi lihavuusleikkauksen. Hän ei usko, että leikkauksella olisi ollut osaa sydänvaivan syntymiseen, vaan päinvastoin parantava vaikutus. Railio arvelee, että eteisvärinän syntymiseen vaikuttivat enemmänkin stressi, työkiireet ja geneettiset tekijät.

– Siinä mielessä pitää kiittää, että se leikkaus tuli tehtyä ajoissa. Mikä se olo nyt olisi, jos painaisi sen parisataa kiloa. Se voisi olla huomattavasti pahempi tilanne. Mutta nyt on ihan hyvä olla, kun on virtaa, energiaa ja jaksaa elää ja soittaa ja laulaa.

– Niin kuin olen ihmisille konserteissa sanonut, että vaikka mitä se elämä eteen tuo niin, jos on rakkautta ja elää rakkaudessa niin ihan mistä tahansa selviää. Ja kun muistaa hymyillä, hän jatkaa.

Railio kertoo pitävänsä hyvinvoinnistaan huolta nukkumalla tarpeeksi

– Kiertueellahan se ei aina onnistu, kun on pitkiäkin siirtymiä välillä. Mutta juon ja syön terveellisesti ja yritän saada mahdollisimman paljon proteiinia, koska ne ruoka-annoksethan ovat aika pienet.

Railio kertoo kamppailleensa painonsa kanssa pienestä pojasta lähtien.

– Minä olen ykkösluokalla painanut 80 kiloa ja kakkosella sata kiloa. Sitten laitettiin pakkolaihdutuskuurille ja vaikka mitä. Olen koko elämäni mennyt laihdutellut sellaisia isoja 80 kilonkin heittoja.

Railion mielestä Suomessa on lihavuusleikkauksia kohtaan hieman vääränlainen lähestymistapa. Railion mukaan asia selvisi hänelle Virossa suoritetun operaation kautta.

– He kertoivat minulle, että Suomessa on vähän väärä käsitys siitä, että jos sinulla on syömishäiriö, niin tämä leikkaus ei ole sinua varten.

Railio kertoo, että hänelle oli sanottu Suomessa suoraan, että se voi olla vaarallista. Virossa puolestaan lääkäri sanoi, että lihavuusleikkaus on syömishäiriöstä kärsiville ihmisille hyväksi .

– Jos sä mietit sitä (lihavuusleikkaukseen menoa), niin kyllä suosittelen ehdottomasti.

Railio kertoo, että hänen elämänlaatunsa ja energiatasonsa ovat parantuneet.

– Olen saanut elämäni takaisin. Olen löytänyt taas metsässä samoilun, sienestämiseen, marjastamisen ja kaikkea perinteistä suomalaista puuhastelua mitä nuorena ja lapsena tuli tehtyä. On ollut ihan super-ihanaa koiran kanssa mennä tuolla jossakin pitkin poikin ja palata luontoon, Railio kuvailee.