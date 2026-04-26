Kanariansaarten MM-rallin pahaan ajovirheeseen ja kaideosumaan keskeyttänyt Oliver Solberg sadatteli pettymystään MTV Urheilun haastattelussa. Ruotsalainen ei tosin ottanut valintojensa osalta taka-askeliakaan.

– Olin liian optimistinen siinä hypyssä. Se meni sitten kaiteeseen, Solberg kiteyttää.

Ruotsalainen mokasi kohtalokkaasti sunnuntaina viimeistä edellisellä erikoiskokeella. Hän oli kyseisellä hetkellä kokonaiskisan toisena, aivan sekuntitaistelussa kisaa johtaneen Sebastien Ogierin kanssa.

– Todella iso pettymys. Ehkä olisi pitänyt vain tyytyä siihen kakkostilaan. Taistelimme Sebastienin kanssa koko viikonlopun. Se oli fantastista, Solberg jatkaa.

24-vuotias Solberg on tehnyt kuluvalla kaudella useita ajovirheitä, jotka ovat vesittäneet hänen kisojaan. Kroatiassa hän keskeytti jo avauserikoiskokeella pari viikkoa sitten.

– Kausi on ollut vaikea. Vauhtia on ollut, olemme saaneet auton nopeaksi. Kroatian jälkeen yritin keskittyä uudelleen ja tulla mukaan samalla mentaliteetilla. Tämä on ollut iso oppimiskokemus, hän pohtii.

– Ehkä minun täytyy pistää itselleni painetta siitä, että ajattelen liikaa tulosta ja voittoa, yritän olla paras. Ehkä on liian aikaista sille. Kun vauhtia on ja taistelet kärkimiesten kanssa joka rallissa, on vaikeaa olla ajamatta voitosta. En halua olla sellainen kuski, joka ajaa toisinaan nopeasti ja sijoittuu viidenneksi tai kuudenneksi. Se ei ole minun unelmani, Solberg toteaa itsevarmasti.

– Tämä viikonloppu oli loistava taistelu Sebin kanssa. Näitä sattuu, kun taistellaan. Minä, Elfyn (Evans) ja Seb olimme paljon muita edellä, Solberg toteaa itsevarmasti.

– Valitettavasti minä olin se, joka teki virheen, hän päättää.

Solberg on viiden kilpailun jälkeen kuljettajien MM-sarjassa sijalla neljä.