Taylor Frankie Paulin tähdittämä Bachelorette-kausi on hyllytetty.
Yhdysvaltojen Bachelorette-sarjan ympärillä kuohuu. Tulevalla kaudella sulhoa itselleen oli määrä etsiä The Secret Lives of Mormon Wives -sarjasta tuttu TikTok-tähti Taylor Frankie Paul. Nyt kuitenkin sarjaa Yhdysvalloissa esittävä ABC on päättynyt perua kauden ennen sen sunnuntain ensi-iltaa.
Paul joutui aikaisemmin perheväkivaltasyytösten keskiöön. TMZ julkaisi vuonna 2023 kuvatun videon, jossa nainen näyttää riitelevän entisen kumppaninsa Dakota Mortensenin kanssa.
– Tänään julkaistun videon valossa olemme päättäneet, ettemme tällä hetkellä etene The Bachelorette-sarjan kanssa, vaan keskitymme perheen tukemiseen, tiedottaja totesi lausunnossa.
BBC:n mukaan Paul pidätettiin aikaisemmin vuonna 2023 epäiltynä perheväkivallasta. Vuonna 2025 Call Her Daddy -podcastin haastattelussa Paul sanoi, että syytteet hylättiin.