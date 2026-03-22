Seiväshypyn ME-miehen Armand Duplantisin hääjuhlan ajankohdan paljastanut norjalainen yleisurheilupomo Steinar Hoen esittii VG-lehden välityksellä anteeksipyyntönsä ruotsalaistähdelle.

Oslon Timanttiliigaa, maineikkaita Bislettin kisoja vetävä Hoen kertoi aiemmin tällä viikolla uutistoimisto NTB:lle, ettei Duplantis osallistu kesäkuun kisoihin omien häidensä vuoksi.

– Hänellä on kisojen jälkeisenä viikonloppuna hääjuhla Cannesissa, ja hän matkustaa sinne suoraan Tukholman Timanttiliigan jälkeen, Hoen sanoi.

Ennen tätä julkisesti oli tiedetty vain se, että Duplantis aikoo avioitua kihlattunsa Desiré Inglanderin kanssa jossain kohtaa tämän vuoden aikana. Sittemmin Expressen on uutisoinut, että pari kävi virallistamassa suhteensa Tukholman kaupungintalolla 7. maaliskuuta, mutta avioitumista juhlistetaan vasta kesällä.

Duplantis ei varsinaisesti suuttunut Hoenin paljastuksesta, mutta kertoi yllättyneensä tämän toiminnasta. Aviopari olisi halunnut pitää hääjuhlan ajankohdan huomattavasti pienemmän piirin tietona.

Hoen on nyt esittänyt anteeksipyyntönsä Duplantisille.

– Kyseessä oli iso väärinkäsitys. Jos olisin tiennyt, että se on salaisuus, en tietenkään olisi koskaan kertonut sitä, Hoen sanoi VG:lle.

Hoen kertoo kuulleensa Duplantisin hääsuunnitelmista jo viime syksynä.

– Sain tietää hyvissä ajoin, että Duplantis ei tule osallistumaan Bislettin kisoihin hyvästä syystä. Kun NTB sitten soitti ja kysyi, miksei hän osallistu, vastasin. Tämä on valitettavaa.