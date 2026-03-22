Khaddi Sagnia kyynelehti suuritunteisesti pituushypyn MM-hallifinaalin jälkeen.

Khaddi Sagnia jäi vain kaksi senttiä pronssista hypättyään Torunin MM-hallifinaalissa 678.

Neljänneksi sijoittunut 31-vuotias ruotsalainen itki. Ei kuitenkaan surusta.

– Koko tämä prosessi ilahduttaa minua suuresti. En usko, että ihmiset ymmärtävät, miten onnellinen olen ollessani kilpailemassa täällä. Olen kiitollinen valmentajalleni, seuralleni, managereilleni, rakkaalleni kotona, perheelleni ja kaikille, jotka ovat tukeneet minua. Kuka olisi uskonut, että tulisin takaisin? Sagnia sanoi Aftonbladetin mukaan.

678 on ruotsalaisen pisin siivu sen jälkeen, kun hän teki suuren muutoksen ja vaihtoi ponnistavan jalan oikeasta vasemmaksi reilu vuosi sitten. Se on ylipäätään hänen paras ponkaisunsa neljään vuoteen. Sagniaa ovat piinanneet viime vuosina loukkaantumiset.

– Haluan sanoa ihmisille, että kaikki on mahdollista, jos uskot itseesi ja luotat tekeväsi oikeita päätöksiä. Hitot siitä, mitä muut sanovat. Niin monet epäilivät minua. Mutta katsokaa, mikään ei ole mahdotonta.

Sagnia halusi saada uusia tuulia, muuttaa myös Göteborgista Karlstadiin ja vaihtaa valmentajaa. Nämä kaikki hän toteutti.

– Tiedän, että vanhetessani istuisin sohvalla miettien: "Kunpa olisin kokeillut." Nyt sain tietää, kun tein näin.

Portugalin Agate de Sousa voitti kultaa tuloksella 692. Italian Larissa Iapichino (687) oli toinen ja Kolumbian Natalia Linares (680) kolmas.