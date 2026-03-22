Pete Parkkonen sai vuonna 2021 esitetyssä Sukuni salat -ohjelmassa selville, kuka on hänen isoisänsä.
Muusikko Pete Parkkonen päätti ottaa selvää juuristaan Sukuni salat -ohjelmassa. Kyseinen jakso esitettiin MTV:llä vuonna 2021.
Parkkosen isä Kari Parkkonen oli elänyt elämänsä ilman, että oli tiennyt, kuka hänen isänsä on. Pete Parkkonen oli aina halunnut tietää, mistä hänen ja isänsä ulkonäkö oli saanut vaikutteita.
Koko perhettä askarruttaneeseen kysymykseen saatiin viimein vastaus, kun ohjelman tuotantotiimi sai selvitettyä Parkkosen sukujuuret.
Käänteentekevä hetki koitti, kun ohjelman juontaja ojensi Kari-isälle ja Pete Parkkoselle Lp-levyn, jonka kannessa komeili mies nimeltään . Selvisi, että kyseessä on Parkkosen isoisä, joka kotoisin Ranskalle kuuluvalta Martiniquen saarelta, joka sijaitsee Karibian merellä.