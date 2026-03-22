Jenny Rautionaho sijoittui kahdeksanneksi mäkihypyn naisten maailmancupin lentomäkikilpailussa Norjan Vikersundissa.
Kilpailun toinen kierros keskeytettiin juuri ennen Rautionahon hyppyvuoroa kovien tuulenpuuskien takia, joten ensimmäisen kierroksen tulokset jäivät voimaan.
Rautionaho liiteli avauskierroksella 214 metrin hypyn. Sijoitus koheni yhdellä pykälällä lauantain kisasta, jossa Rautionaho hyppäsi toisellaan uransa pisimmän, 218,5 metriä kantaneen hypyn.
Norjan Eirin Maria Kvandal otti viikonlopun toisen voittonsa komealla 231,5 metrin hypyllä. Slovenian Nika Prevc oli toinen ja Norjan Anna Odine Ström kolmas.
Kausi päättyy ensi viikonlopuna Planican lentomäessä. Prevc on jo varmistanut maailmancupin voiton.