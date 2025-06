Sébastien Ogierilta pahaenteinen vihjaus – ranskalaistähti on lyönyt itsensäkin ällikällä

Sébastien Ogier jättäytyi kahdeksannen maailmanmestaruutensa jälkeen kiertämään rallin MM-sarjaa vain osa-aikaisesti. Viime vuosien tulokset ovat kuitenkin olleet niin kovaa luokkaa – ja Ogier itsekin vihjaa siihen suuntaan – ettei uran päättyminen ole vieläkään näköpiirissä.

Ogier ajaa Toyotalla niin sanotusti puolikasta kautta nyt neljättä vuotta peräjälkeen. Toki viime kesänä hän päätti sittenkin ajaa kauden kaikki jäljellä olevat osakilpailut taistellakseen yhdeksännestä mestaruudesta, maailmanennätyksestä, joka toistaiseksi on vain Sébastien Loebin nimissä.

– En ajatellut, että tämä jakso kestäisi näin pitkään sen jälkeen, kun olin päättänyt lopettaa täyden kauden ajamisen loppuvuodesta 2021. Pidin mielelläni rallin mukana elämässäni, mutta ajattelin sen olevan vain lyhytaikaista, Ogier sanoi MTV Urheilulle.

Osa-aikapestissään 41-vuotias ranskalainen on tehnyt kerrassaan häikäisevää jälkeä.

Kaudesta 2022 alkaen Ogier on saavuttanut yhdeksän voittoa ja kaikkiaan 17 palkintokorokesijoitusta. Kun nämä lukemat suhteuttaa siihen, että Ogier on ajanut vain 27 kilpailua, voitoissa edelle menee vain Kalle Rovanperä ja palkintosijojen määrässä ei kukaan.

Pohja-aikoja Ogier on tehnyt ajettuihin kisoihin suhteutettuna Rovanperän jälkeen toiseksi eniten, ja kaikilla läpi ajetuilla erikoiskokeilla hänen keskimäärinen tappionsa pohja-aikaan on koko sarjan pienin.

Myös Ogierin kisakohtainen pistekeskiarvo viimeisten kolmen ja puolen vuoden ajalta on kovempi kuin kenelläkään muulla.

MM-sarjan kärkikuljettajien voitot ja palkintokorokesijoitukset vuosina 2022–2025:

kuljettaja: voittoa voittoa / ajettu kisa palkintosijaa palkintosijaa / ajettu kisa Kalle Rovanperä 14 0,37 22 0,58 Sebastien Ogier 9 0,33 17 0,63 Ott Tänak 7 0,16 20 0,45 Thierry Neuville 6 0,14 19 0,43 Elfyn Evans 6 0,14 22 0,5

Kärkikuljettajien ajamat pohja-ajat ja keskimääräinen ero pohja-aikaan vuosina 2022–2025:

kuljettaja: pohja-aikoja: pohja-aikoja / ajettu kisa: keskimäärinen ero pohja-aikaan (s/km): Kalle Rovanperä 210 5,5 0,19 Sebastien Ogier 127 4,7 0,18 Thierry Neuville 130 3,0 0,28 Ott Tänak 124 2,8 0,28 Elfyn Evans 93 2,1 0,32

Kärkikuljettajien kisakohtaiset pistekeskiarvot vuosina 2022–2025:

kuljettaja: 2022–2025 yhteensä: 2025: 2024: 2023: 2022: Sebastien Ogier 18,8 28,7 19,1 16,6 16,2 Kalle Rovanperä 18,6 17,6 16,3 19,2 19,6 Thierry Neuville 16,0 15,6 18,6 14,5 14,8 Elfyn Evans 15,4 23,6 16,2 16,6 10,3 Ott Tänak 15,1 16,8 15,4 13,4 15,8

– Viime vuodet ovat osoittaneet ratkaisun olevan aika hyvä sekä minulle että tallille. Olen pystynyt tuomaan tallille hyviä tuloksia ja pisteitä, ja olemme voittaneet valmistajien mestaruuden joka vuosi minun myötävaikutuksellani, Ogier sanoo tuloksiinsa viitaten.

– Omasta puolestani olen onnistunut voittamaan kisoja, mikä oli tavoitekin, kun päätin jatkaa. Olen tyytyväinen siihen, miten tämä on mennyt.

Puolikkaan kauden ajaminen on tunnetusti kaksiteräinen miekka.

Ogier on saanut valikoida itselleen ne kaikkein mielekkäimmät kisat – olkoonkin, että esimerkiksi viime vuonna hän kävi voittamassa Suomen MM-rallin, jota ei varsinaisesti ole pidetty hänen parhaana kisanaan – ja lähteä niihin vieläpä hyvältä lähtöpaikalta.

Toisaalta kisojen väliin jättäminen tarkoittaa sitä, että kilometrejä ja sitä kautta tuntumaa on vähemmän kuin täyden kauden kuskeilla.

– Ei se (tuntuman puute) ainakaan helpommaksi tätä tee. Joudun repimään itsestäni kaiken irti.

Edellinen kisaviikonloppu Portugalissa oli kuitenkin tältä osin kuvaava.

Kyseessä oli Ogierin ensimmäinen sorakisa seitsemään ja puoleen kuukauteen. Lisäksi hän oli ajanut Hankookin sorarenkaalla vain kerran, ja sekin tapahtui kisaan valmistavissa testeissä sadekelissä. Silti hän onnistui voittamaan.

– Kaikki tietävät, että kokemus on tässä lajissa arvossaan. Olen ajanut vuosien varrella valtavan määrän kilometrejä ralliautolla. Voin nojata siihen, mitä olen saavuttanut.

Portugalissa toiseksi sijoittunut Ott Tänak onnitteli Sébastien Ogieria voitosta ja kyseli pilke silmäkulmassa, kuinka monta MM-rallia tämä aikoo vielä voittaa.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein

Tämän kauden kolmessa ensimmäisessä kisassaan Ogier on saavuttanut kaksi voittoa ja yhden kakkosijan. Hän on MM-sarjassa kolmantena, vain kahden pisteen päässä Rovanperän kakkossijasta, vaikka on ajanut kaksi kisaa muita vähemmän.

Tähän peilaten Ogier vihjaa, että hän tuskin lopettaa nuorempiensa kiusaamista vielä tämänkään kauden jälkeen.

– Aina puhutaan vain minusta. En ole tehnyt tätä yksin. Minulla on vahva tiimi ympärilläni. Tehtaalla paiskitaan kovasti hommia, jotta auto olisi yhä parempi. Tässä ympäristössä on nautinnollista työskennellä, ja se on edesauttanut sitä, että olen jatkanut pidempään kuin suunnittelin.

– Siksi en osaa sanoa, milloin lopetan. Ehkä lopetan jo pian, ehkä en. En halua tehdä mitään ennenaikaisia lupauksia. Katsotaan, miten tilanne kehittyy, mutta sinä päivänä, kun en enää pysty saavuttamaan sellaisia tuloksia kuin itse itseltäni odotan, on aika siirtyä jonkin muun asian pariin.

Isä ja äiti, Francois ja Chantal, ovat seuranneet Sébastien Ogierin uraa lähietäisyydeltä aivan alusta alkaen. Sunnuntaina Portugalissa he pääsivät ensimmäisinä onnittelemaan poikaansa tämän 63. MM-rallivoitosta.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein