Carolina Hurricanes nappasi NHL:ssä kotivoiton Los Angeles Kingsistä Sebastian Ahon kasvatettua jatkoaikamaalien saldoaan taas yhdellä osumalla.

Jordan Staal teki Carolinan avausmaalin ylivoimalla jo avauserän alussa, ja Aleksandr Nikishin lisäsi johdon 2–0:aan seitsemän minuuttia ennen päätössummeria.

Suomalaishyökkääjä Samuel Helenius nosti Los Angelesin maalin päähän vain 24 sekuntia Nikishinin osuman jälkeen, ja Quinton Byfield viimeisteli vieraiden tasoituksen kolmisen minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä.

Aho laukoi Carolinan 3–2-voittomaalin, kun jatkoaikaa oli pelatti noin puolitoista minuuttia.

Kyseessä oli Ahon toinen jatkoaikamaali tällä kaudella, ja koko urallaan hän on tehnyt niitä nyt runkosarjassa 18. Kymmenettä kauttaan NHL:ssä pelaava Aho on tällä lukemalla kaikkien aikojen tilastossa peräti seitsemäntenä. Kärjessä on Aleksandr Ovetshkin 27 jatkoaikamaalillaan.

Tällä kaudella kaikkiaan 54 pistettä (19+35) tehnyt Aho on joukkueensa paras pistemies. Suomalaisten sisäisessä pistepörssissä hän on Dallasin Mikko Rantasen (66 pistettä) jälkeen toisena. Maalien määrässä yön jatkoaikaosuma nosti Ahon Rantasen rinnalle suomalaistilaston kärjessä.