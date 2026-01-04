Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjä Sebastian Aho iski kolmannensadannen maalinsa ja liittyi näin maalitilastossa neljän muun suomalaispelaajan seuraan. Ahon ujutti kiekon tylysti verkkoon päästyään karkuun alivoimalla.

Vähintään 300:aan NHL-maaliin ovat yltäneet myös Mikko Rantanen (310) ja Olli Jokinen (321). Omilla sataluvuillaan ovat Teemu Selänne (684) ja Jari Kurri (601).

Ahon maalista ja yhdestä syöttöpisteestä huolimatta Hurricanes jäi kotijäällään altavastaajaksi, kun Colorado Avalanche jyräsi 5–3-voittoon. Brock Nelson teki Coloradolle kaksi ylivoimamaalia, ja Nathan MacKinnon puolestaan keräsi neljä pistettä maalilla ja kolmella syötöllä.

Erik Haula onnistui maalinteossa kahdesti, kun Nashville Predators vieraili Kanadassa. Calgary Flames taipui luvuin 3–4. Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 20 kertaa.

Luukkonen harmitteli ensimmäistä erää

Columbus Blue Jackets katkaisi Buffalo Sabresin kymmenen ottelun voittoputken, kun se voitti kotijäällään New Yorkin osavaltiosta saapuneet vieraansa maalein 5–1.

Buffalon maalilla torjui Ukko-Pekka Luukkonen, joka pysäytti kiekon 30 kertaa. Luukkonen arvioi NHL:n nettisivuilla, että Columbuksen ensimmäisessä erässä takoma 3–1-johto oli tällä kertaa liikaa Buffalolle.

– Mielestäni tänään oli eniten kiinni siitä, miten aloitimme. Vastaavaa ei ole tapahtunut kovin montaa kertaa aiemmin, ja kun on, olemme päässeet peliin kiinni nopeammin, Luukkonen kuvaili.

– Meidän tiiminä ja minun yksilönä pitää olla parempia pelin alussa, hän jatkoi.

Katso pääkuvan videolta Sebastian Ahon maali ja syöttö. Alla olevalla videolla Erik Haulan kaksi maalia.