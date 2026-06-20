Seksiristeilyillä käyvän Juhanin diskoasuun eivät taskut kuulu.

Diplomi-insinööri Juhani, 43, käy vapaamielisten swingers-risteilyillä, joilla diskojen pukukoodi ei ole turhan asiallinen.

Juhani esittelee nakudiskossa käyttämäänsä asua tuoreessa Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa, jossa suomalaismiehet avautuvat kookkaan peniksen tuomista haasteista.

– "Shoes only", pelkät kengät, on dress codena siellä, Juhani kertoo.

Asu onkin kaikkinensa hyvin yksinkertainen.

– Eipä tässä nyt paljon esiteltävää ole, Juhani myöntää esitellessään disko-lookiaan toimittaja Jere Silfstenille.

Ei taskuja

Asuun kuuluu kenkien lisäksi lanteilla roikkuva laukku, mutta Juhanin mukaan laukun tarkoitus ei ole peitellä hänen penistään.

– Ihan käytännön juttu vaan, että se puhelin, kun sillä maksetaan, tai kortit, niin johonkin ne pitää laittaa.

Taskuja asuun ei nimittäin kuulu.

Katso yllä olevalta videolta, millainen on Juhanin paljastava diskoasu. Juhanin koko haastattelun ja dokumentin kokonaisuudessaan näet alta.