Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kutsui kaikkien eduskuntapuolueiden johtajat koolle keskustelemaan linjauksista ydinasepelotteeseen.

Suomessa puolueet keskustelevat ydinaselinjauksista, koska hallitus on muuttamassa lainsäädäntöä ydinaseiden säilytykseen ja kauttakulkuun liittyen.

Ydinenergialain sekä rikoslain muutoksilla aiotaan mahdollistaa se, että poikkeusolosuhteissa Nato-liittolaisten ydinaseita voitaisiin Suomessa säilyttää tai niitä voitaisiin Suomen alueiden kautta kuljettaa.

Tämä on herättänyt poliittista keskustelua, sillä kyse on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustavanlaatuisista linjauksista.

Erityisesti vasemmistopuolueet vastustavat sitä, että ydinaserajoitteet poistetaan lainsäädännöstä.

– Poistamme lainsäädännöstä esteet, jotta Suomi ja Nato pystyvät reagoimaan kaikissa tilanteissa ja puolustamaan Suomea ja liittolaisia kaikissa tilanteissa. Emme halua olla koskaan tilanteessa, jossa jouduttaisiin hätäisesti tekemään muutoksia lainsäädäntöön, pääministeri Orpo perusteli lakimuutoksia tiedotustilaisuudessa.

Kaikkien puolueiden on tarkoitus ainakin ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tasolla lausua, ettei Suomeen sijoiteta ydinaseita rauhan aikana. Selonteon käsittely alkaa kunnolla ensi viikolla.

– Selonteko on ensi torstaina valtioneuvoston istunnossa. Toivon, että kun eduskuntaryhmät saavat kaiken tarvitsemansa informaation, niin mielellään kaikki voisivat tukea selontekotekstiä. Selontekotekstissä kirjataan, ettei ydinaseita sijoiteta Suomeen rauhan aikana. Suomesta ei tule ydinasevaltiota, Orpo sanoo.

Laki vai selonteko?

Suurin oppositiopuolue Sdp on ollut sitä mieltä, ettei linjaus julkilausumassa riitä vaan rajoitteet pitäisi kirjata lakiin saakka. Myös Vasemmistoliitto on ollut samalla linjalla Sdp:n kanssa.