Oppositiopuolue keskusta on tyytyväinen hallituksen kaavailemiin ydinasekirjauksiin. SDP:lle ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon tehtävät kirjaukset eivät edelleenkään riitä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) esitteli tänään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon kaavailtuja kirjauksia ydinaseisiin liittyen.
Hallitus on poistamassa lainsäädännölliset esteet ydinaseiden tuomisesta Suomeen. Samalla ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon kirjattaisiin muun muassa, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana.
– Tämä kirjaus ei meille riitä, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
SDP on vaatinut rajoituksia myös lainsäädäntöön.
Lindtmanin mukaan Suomen "ydinasepolitiikan pitkään linjaan" kuuluvat myös ydinaseita koskevat rajoitteet lainsäädännössä. Lainsäädännöllisten rajoitteiden poistaminen ei Lindtmanin mukaan ole välttämätöntä, eikä ainoa vaihtoehto.
Orpon mukaan selonteon päivitys on etenemässä ensi torstaina eduskuntaan, vaikkei selonteon päivityksestä ole poliittista sopua.
Keskusta on tyytyväinen kirjauksiin
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sen sijaan on tyytyväinen siihen, että hallitus tuo ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon kirjauksen ydinaseista.