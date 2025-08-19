Neurologin mukaan auratonta migreeniä alidiagnosoidaan – "Lääkäri ei välttämättä osaa tunnistaa"

Työelämässä migreeniä ja sen moninaisia oireita ei aina ymmärretä. Katjalla kohtauksia oli pahimmillaan 2–3 viikossa.

Migreeni on maailman kolmanneksi yleisin sairaus. Kirjailija Katja Ojalalla oireita on ollut 15 vuoden ajan.

Pahin tilanne oli viisi vuotta sitten, kun kohtauksia oli 2–3 viikossa. Raju pääkipu iskee viimeisenä, mutta sitä ennen on moninaisia oireita niskasärystä aivosumuun.

Esioireet alkavat ennen kohtausta, ja huono olo jatkuu lääkkeistä huolimatta.

– Eli ollaan oikeastaan tilanteessa, että vähän jatkuvasti on jonkinlaista oiretta, Ojala kuvaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

"Onko työpanos täyttä työpanosta, jos on menossa todella raju migreenikohtaus?"

Suomessa auratonta migreeniä alidiagnosoidaan, uskoo neurologi Ville Artto HUSista. Tässä migreenissä ei ole näköhäiriötä ennen kohtausta. Diagnoosi voi jäädä matkalle monesta syystä.

– Lääkäri ei välttämättä osaa tunnistaa sitä, ja on paljon potilaita, jotka eivät hakeudu mihinkään tutkimuksiin. Jos [kohtaus] on kerran kuussa tai harvemmin, voi ajatella, että tämä on tällaista, ei tähän varmaan mitään apua olisikaan, Artto sanoo.

Hoitoja ja lääkkeitä kuitenkin on tarjolla. Näillä kärsimys vähenisi.

Migreenikohtaus ei kysy aikaa eikä paikkaa. Työelämässä migreeniä ja sen moninaisia oireita ei aina ymmärretä.

– Usein ongelmana on myös se, että kun migreenipotilas usein aiheellisestikin ajattelee, että tätä vähätellään eikä oteta tosissaan, hän tulee joka tapauksessa työpaikalle, oli hän työkykyinen tai ei. Onko siitä nyt hyötyä? Onko työpanos täyttä työpanosta, jos on menossa todella raju migreenikohtaus? Artto kuvaa.

Koska lääkäriin migreenin takia?

Migreenin vuoksi ei Artton mukaan ole pakko mennä lääkäriin, jos se oireilee harvoin ja kohtauksista selviää käsikauppalääkkeillä.

– Jos kohtaukset ovat voimakkaita, tavalliset käsikauppalääkkeet eivät tehoa tai kohtauksia on niin usein, että se vie liikaa aikaa, energiaa ja elämänlaatua, silloin kannattaa hakeutua vastaanotolle, Artto sanoo.

Millainen on migreeniystävällinen työpaikka? Miten Ojala sai oireensa loppumaan, auttoiko ruokavalio? Onko migreenistä kärsivällä hypersensitiiviset aivot? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.