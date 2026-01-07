Sääolosuhteet vaikeuttavat yhä lentoja Hollannissa.

Peruutukset koskevat enimmäkseen Euroopan sisäisiä lentoja.

Vaikean talvisään aiheuttama lentoliikenteen kaaos jatkuu yhä Hollannin Amsterdamissa Schipholin lentoasemalla, jossa yli 600 lentoa on peruttu, aseman sivuilla tiedotetaan.



Peruutettujen lentojen joukossa ovat Hollannin kansallisen lentoyhtiön KLM:n kaikki kolme päivän lentoa Amsterdamin ja Helsinki-Vantaan välillä.



Finavian sivujen mukaan Finnairin aamulento Amsterdamiin on myöhästymässä ainakin kaksi tuntia.



Finnairin iltapäivän Amsterdamin-lennon myöhästymisestä ei ole toistaiseksi ilmoitettu. Myös Finnairin iltapäivän ja illan lennot Amsterdamista Helsinkiin ovat tämänhetkisen arvion mukaan lähdössä ajallaan.



Vaikeat sääolosuhteet ovat aiheuttaneet häiriöitä liikenteessä myös muualla Euroopassa. Ranskassa monet keskiviikkoaamun lennoista peruttiin lumisateen vuoksi Charles de Gaullen lentoasemalla.