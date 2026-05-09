Matkustajakone evakuoitiin.
Matkustajakone törmäsi Denverin kansainvälisellä lentokentällä kiitotiellä kävelleeseen henkilöön. Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters ja NBC.
Onnettomuus sattui nousun aikana. Tallenteissa lentäjä sanoo myös, että moottori syttyi tuleen ja kone olisi evakuoitava.
Lentoyhtiö Frontieer Airlinesin tiedotteessa sanotaan, että matkustajat evakuoitiin liukumäkiä käyttäen.
Airbus A321 -koneessa oli Frontierin mukaan 224 matkustajaa ja seitsemän miehistön jäsentä.
Lentoyhtiö on pahoillaan tapahtuneesta.